OL : Ce cadre fait un choix fort, Blanc n'y est pour rien

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, Dejan Lovren a pris sa retraite internationale. Le défenseur croate va maintenant se concentrer à 100 % sur l’OL.

Du haut de ses 33 ans, le finaliste de la Coupe du monde 2018 a pris sa retraite internationale avec la Croatie. De retour à l'Olympique Lyonnais cet hiver en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Dejan Lovren va maintenant pouvoir se concentrer à plein temps sur le club rhodanien. Une bonne nouvelle pour les Gones puisque Dejan Lovren va pouvoir s’économiser sur les périodes internationales. Mais dans des propos relayés par Le Progrès, Laurent Blanc a fait savoir que l’OL n’était pas à l’origine de la décision de Dejan Lovren. En effet, bien que cette nouvelle ait été favorablement accueillie par le club rhodanien, aucun dirigeant ni membre du staff n’est intervenu afin de l’influencer dans ce choix. Laurent Blanc s’est voulu très clair sur ce point alors que Dejan Lovren s’est déjà imposé en l’espace de quelques semaines comme l’un des tauliers du vestiaire de l’OL, à l’instar d’Alexandre Lacazette ou de Corentin Tolisso.

Blanc n'a pas conseillé à Lovren de prendre sa retraite internationale

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dejan Lovren (@dejanlovren06)

« Dejan nous a amenés ses compétences, son expérience. Tout ce que nous pensions qu'il pouvait nous amener, il nous l'amène. Il fait beaucoup de bien à l'équipe. Il a cette âme de leader car il l'a souvent été dans les clubs où il a évolué. Il aime transmettre, donner des directives. Et nos deux défenseurs centraux, Castelo Lukeba et Sinaly Diomandé, très jeunes, ont besoin de cela et si j'étais à leur place, j'essaierai de prendre le maximum qu'il est possible de prendre. Il a suivi une carrière internationale énorme. C'est un choix personnel qu'il a fait mais ce n'est pas nous qui lui avons conseillé d'arrêter en sélection avec laquelle il a donné énormément » a fait savoir Laurent Blanc au sujet de Dejan Lovren, capitaine dans l’âme à l’OL depuis son retour, bien que le brassard de capitaine soit bien sûr la propriété d’Alexandre Lacazette. Nul doute que l’ex-international croate aura de nouveau un rôle majeur à jouer face à Grenoble ce mardi soir en quart de finale de la Coupe de France. Une compétition qui est désormais un objectif pour l’OL afin d’atteindre la coupe d’Europe, qui sera difficile à accrocher via le championnat.