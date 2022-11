OL : Caqueret le surcoté, Lyon agresse son chouchou

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est logiquement incliné face à l'OM (0-1) ce dimanche soir lors de l'Olympico. Les hommes de Laurent Blanc, à l'image de Maxence Caqueret, auront manqué d'inspiration.

Après deux victoires de rang en Ligue 1, l'OL est retombé sans ses travers ce dimanche soir au Stade Vélodrome. En effet, les Gones sont globalement passés à côté de leur rencontre face à l'OM. Résultat, une courte défaite sur le score de 1 but à 0. Offensivement, les hommes de Laurent Blanc ont quasiment été inexistants. En première période surtout, les mauvais choix se sont succédés. Pourtant, l'OL a eu quelques opportunités de faire mal. Maxence Caqueret a notamment mal géré un deux contre un, ce qui en a frustré pas mal parmi les fans et observateurs de Lyon. Cela fait d'ailleurs quelques rencontres que le jeune milieu de terrain tricolore est en-dedans. De quoi se faire chahuter sur les réseaux sociaux.

Caqueret, fin de l'état de grâce à l'OL

Maxence Caqueret, comme pas mal de joueurs formés à l'OL, fait partie des chouchous du public lyonnais. Le voir en difficulté fait donc mal à certains, quand d'autres commencent à remettre en cause son niveau de jeu lors des grands matchs. Sur Twitter, on pouvait d'ailleurs voir comme commentaires sur Caqueret après sa prestation face à l'OM : « Caqueret doit vraiment progresser offensivement » ; « Le 2 contre 1 de Caqueret mdr j’en fais des cauchemars » ; « Comment des gens peuvent dire que Caqueret a fait un bon match hier mdrrr je suis choqué » ; « Caqueret va vraiment falloir qu’il se réveille » ; « Caqueret est tellement surcoté... Mais comme c'est un enfant du club, on touche pas » ; « Caqueret hérite du même traitement qu'Houssem il pourra faire un match parfait pendant 89 minutes s'il fait une erreur à la 90ème certains n'auront retenu que ça la position d'en attendre plus de lui est légitime mais à peine le match commence il est déjà critiqué et rabaissé » ou encore « Caqueret qui montre déjà des limites techniques, enfermé par une ligne de touche c'est un concept que je ne comprends absolument pas au niveau tactique ». L'OL, 8ème de Ligue 1 après cette 14ème journée, recevra l'OGC Nice vendredi soir pour tenter de bien finir avant la longue trêve internationale liée à la Coupe du monde au Qatar.