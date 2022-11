OL : Caqueret flop de la saison, l'explication tombe

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis le début de la saison, Maxence Caqueret a beaucoup plus de mal à se montrer régulier. Une tendance qui est expliquée par certains observateurs, et assez facilement.

A l'instar de Castello Lukeba, Maxence Caqueret (22 ans) fait partie des pépites sorties du centre de formation de l'OL. La saison passée, le jeune milieu de terrain avait été l'une des rares satisfactions des Gones. Alors que l'on pensait que Caqueret confirmerait lors de ce nouvel exercice, c'est tout l'inverse. En effet, le Lyonnais est peu à son avantage et se complique souvent la vie dans son football. Laurent Blanc espère que la dynamique du joueur changera, comme les supporters de l'OL. Pour certains observateurs, cette baisse de forme de Maxence Caqueret peut avoir une explication dans sa récente prolongation de contrat, qui date d'avril dernier.

Caqueret, le diagnostic tombe

Maxence Caqueret vs Norway (U21)



55 minutes played. 🌟🇫🇷pic.twitter.com/423rghCCh0 — َ (@natsuovz) November 20, 2022

C'est en tout cas l'avis de Nicolas Puydebois, qui pense que le jeune Rhodanien a du mal à gérer son nouveau statut à l'OL. Lors d'un passage dans Olympique et Lyonnais, l'ancien portier des Gones a notamment indiqué : « On a tous ce relâchement quand on atteint un objectif. Si on ne s’en fixe pas d’autres plus élevés ou qu’on ne se remet pas au travail, on a tendance à tomber dans le confort et donc dans la stagnation. (...) On place beaucoup plus d’attentes sur les capacités et les performances de Maxence Caqueret. Il est issu du centre de formation et il nous a habitués à beaucoup mieux. Suite à sa signature et sa prolongation, on l’espérait à un meilleur niveau que ce qu’on a vu depuis le début de la saison. Aujourd’hui, il est l’un des joueurs sur lequel l’OL compte et les supporters aussi ». Reste à savoir comment Laurent Blanc gérera le cas Caqueret lors de la reprise de la Ligue 1. L'ancien coach du PSG avait marqué dès son arrivée à l'OL son intention de s'appuyer sur les joueurs d'expérience pour remonter la pente. Un mercato hivernal pourrait aussi passer par là, même si Caqueret fait assurément partie des plans futurs des Rhodaniens.