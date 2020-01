OL : Caqueret a tué le mercato, bien joué l'académie !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais pourrait bien ne pas recruter un milieu de terrain supplémentaire lors du mercato. Car Maxence Caqueret s'installe désormais durablement dans l'effectif de Rudi Garcia.

L’avenir Lyonnais de Maxence Caqueret a longtemps semblé incertain, le milieu de terrain de 19 ans ayant toujours de la concurrence devant lui, et encore plus avec la signature l’été dernier de Jean Lucas. Mais le milieu brésilien recruté par le duo Juninho-Sylvinho n’a pas eu le rendement escompté et il a fini par s’installer sur le banc. Alors, après le limogeage de Sylvinho, Rudi Garcia a lui finalement décidé de faire confiance à Maxence Caqueret et cela a été un choix payant. Car le joueur issu du centre de formation a répondu aux attentes de l’Olympique Lyonnais, au point même que l’OL pourrait tourner le dos à un renfort grâce à cette montée en puissance de Maxence Caqueret.

Caqueret mieux qu'un plan B

Pour Rudi Garcia, ce dernier est une vraie solution pour le club de Jean-Michel Aulas et pas du tout un plan B. « Il nous faut des solutions et, pour l’instant, Maxence est performant (…) En ce moment, il y a vraiment des solutions intéressantes avec la qualité et l’envie des jeunes. Bien sûr, ils ont des défauts car ils sont jeunes et perfectibles. Mais pour l’instant, la qualité prend le pas sur les défauts », a confié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Et ces qualités sont suffisantes pour ouvertement faire réfléchir Juninho et Florian Maurice à l’intérêt de recruter à ce poste lors de ce marché des transferts de janvier.