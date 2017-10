OL : Caçapa n'a pas (encore) peur du PSG pour battre le record énorme de l'OL

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

En s'imposant dans le temps additionnel à Dijon, le Paris Saint-Germain a égalé le record détenu depuis onze ans par l'Olympique Lyonnais, à savoir prendre 25 points après neuf journées de championnat. Et le PSG pourra passer devant en cas de bon résultat à Marseille dimanche prochain. Interrogé sur cette formation parisienne, Claudio Caçapa, qui a contribué à ce record, admet qu'elle est très forte.

Mais pour l'ancien défenseur, désormais en charge de la réserve de l'OL, ce n'est pas demain la veille que Paris gagnera sept titres consécutifs comme Lyon l'avait fait. Cependant, il juge que le PSG pourra peut-être le faire. « Sans aucune méchanceté, il va falloir du temps au PSG, puisqu’il n’a pas gagné le dernier titre de champion. Ce qu’on avait fait avec cette série, c’était magnifique. Ils en sont à l’année zéro, mais ils peuvent le faire (...) Plus fort que nous en 2006 ? C’est un contexte différent. Cette saison-là, Lyon avait enchaîné son 6e titre de rang. Aujourd’hui, le PSG a Neymar et Mbappé… pff. Cette équipe ne compte que des internationaux. Elle nous fait rêver en tant qu’amoureux du foot. Après, c’est difficile de dire qui est le plus fort, explique l’ancien défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais, qui voit tout de même des lacunes dans l’équipe de Neymar. Les Parisiens marquent encore plus de buts qu’avant, mais je trouve qu’ils sont un peu moins solides défensivement. »