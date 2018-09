OL : C’est quand l’OL est en crise qu'Aulas est « le plus fort »

Dans : OL, Ligue 1.

C’est dans une petite forme que l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre une semaine qui pourrait bien laisser des traces avec les matchs contre Manchester City et Marseille. Mais si le bateau tangue ces dernières semaines, il ne coule pas grâce au capitaine Jean-Michel Aulas, excellent dans les moments difficiles selon Gérard Houillier. Sur l’antenne de l’Equipe du Soir, l’ancien entraîneur des Gones a carrément expliqué que c’était quand l’OL allait mal que Jean-Michel Aulas était « le plus fort ».

« Jean-Michel Aulas a beaucoup d’expérience. C’est quelqu’un qui donne l’impression d’être froid de l’extérieur mais en réalité, il est très humain, très chaleureux. Quand il y a des moments difficiles, c’est là où il est le plus fort. Car il sait trouver les mots pour relancer la dynamique de son équipe. Après la défaite contre Moscou l’année dernière, tous les joueurs m’ont dit que Jean-Michel Aulas avait été formidable et avait trouvé les mots. Il est excellent dans ces moments difficiles » a confié l’ex-entraîneur de l’OL, convaincu que Jean-Michel Aulas saura remobiliser tout le monde avant les matchs contre Manchester City et Marseille. Il faudra bien ça au vu des prestations très inquiétantes face à Nice et Caen…