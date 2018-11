OL : But, derby, bonne pioche, Denayer s'occupe de tout

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Le grand homme de ce derby est incontestablement Jason Denayer. Le défenseur belge, qui n’était pas le défenseur visé par les dirigeants en premier lieu cet été, puisque Jean-Michel Aulas avait bien stipulé qu’il voulait faire venir un élément présent en Russie, est finalement une très bonne pioche. Souvent juste défensivement, le Belge se met désormais en valeur offensivement, à l’image de ce corner coupé de la tête pour le seul but du match face à Saint-Etienne. Une réalisation qui vaut de l’or et qui lui vaut surtout les félicitations des suiveurs de l’OL, alors que l’ancien de Manchester City en profite pour inscrire son premier but en carrière sous le maillot lyonnais.

« Marquer dans un match comme ça ? Non c'est super, surtout que c'est un grand derby, c'est un match important pour le club, pour le classement aussi », a confié le défenseur central, qui est en train de devenir la bonne pioche de l’été en ce qui concerne le recrutement. Insoupçonné.

Grand match ou pas. L'#OL va se satisfaire de ce résultat... #Denayer, déjà une des meilleures recrues de la saison, est l'homme de ce derby ! #OLASSE — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 23 novembre 2018