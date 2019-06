OL : Buffon à Lyon, l'Italie lance une rumeur dingue !

Dans : OL, PSG, Mercato, Serie A.

De quoi sera fait l’avenir de Gianluigi Buffon ? L’incertitude est totale, alors que l’Italien ne poursuivra pas sa carrière au Paris Saint-Germain.

Au fond de lui, « Gigi » a la volonté de continuer à jouer au plus haut niveau. Une aubaine pour des clubs comme Parme ou l’Atalanta, dont les noms ont été associés à Gianluigi Buffon au cours des dernières heures. Mais à en croire les informations récoltées par Calcio-Mercato, un club français pourrait bien se positionner pour récupérer celui qui est désormais libre de tout contrat.

Et, accrochez-vous bien, il s’agit… de l’Olympique Lyonnais ! En effet, l’OL est cité parmi les trois clubs susceptibles d’accueillir Gianluigi Buffon à l’étranger. Manchester United et Fenerbahçe seraient les deux autres options de l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, en dehors de la Série A. Reste que cette rumeur semble hautement improbable puisque Jean-Michel Aulas refuse déjà de s’aligner sur les demandes salariales d’Anthony Lopes, lequel réclame 400.000 euros par mois pour prolonger à Lyon. A n’en pas douter, les émoluments de Buffon sont supérieurs et donc hors d’atteinte pour l’OL.