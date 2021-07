OL : Bosz veut Onana pour remplacer Lopes !

Dans : OL.

A deux ans de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes pourrait voir débarquer son successeur lors de ce mercato. A la demande de Peter Bosz, Juninho discute avec André Onana, le portier de l'Ajax Amsterdam.

En décidant de nomme Petez Bosz au poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas et Juninho savaient que l’entraîneur néerlandais avait l’intention de faire venir des joueurs susceptibles de répondre à ses exigences. Et visiblement cela s’est concrétisé concernant un poste très sensible à l’OL, celui de gardien de but, où Anthony Lopes bénéficie du soutien totale des supporters, même quand il sort d'une saison mitigée comme celle qui vient de se terminer. On s’en souvient, après avoir rejoint Lyon Ciprian Tatarusanu avait évoqué une concurrence avec le portier international portugais, mais cela n’avait pas duré longtemps, le gardien de but roumain ayant vite compris que Lopes était intouchable. Cependant, cette fois les choses pourraient être radicalement différentes, puisque c’est Petez Bosz en personne qui a demandé au directeur sportif brésilien de Lyon de discuter avec André Onana, le portier de l’Ajax Amsterdam suspendu jusqu’en octobre pour dopage.

Le technicien néerlandais de Lyon souhaite faire du gardien international camerounais le futur portier numéro 1 de l’OL, alors qu’Anthony Lopes a encore deux ans de contrat avec Lyon. Selon Hugo Guillemet, une rencontre a eu lieu ces derniers jours entre les responsables lyonnais et l’agent du gardien de 25 ans, et ce dernier aurait même dans les mains une offre de contrat pour une longue durée. André Onana, dont le nom a circulé dans plusieurs clubs européens, serait intéressé par l’idée de retrouver son ancien entraîneur du côté de Lyon, mais il faudra aussi négocier avec l’Ajax Amsterdam pour ce transfert estimé à 8 millions d’euros. Une mission pas impossible dans la mesure où Onana n’a plus qu’un an de contrat avec la formation néerlandaise. Pour le journaliste de L’Equipe, dans un premier temps, le gardien de l’Ajax arriverait à Lyon d’abord pour disputer la Coupe de France et l'Europa League cette saison, avant ensuite d’être un vrai concurrent pour Anthony Lopes en 2022-2023, le coach portugais serait à son tour en fin de contrat. Ça sent tout de même l’énorme bataille à venir pour être le gardien numéro 1 de l’OL, ce dont Petez Bosz espère profiter.