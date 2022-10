OL : Boateng, six mois de feu ou la retraite !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Au placard sous Peter Bosz, Jérôme Boateng a été titularisé par Laurent Blanc face à Rennes puis sur la pelouse de Montpellier avec l’OL.

Le grand vainqueur de l’ère Laurent Blanc est pour l’instant Jérôme Boateng. Cela ne fait aucun doute, alors que l’international allemand n’était rien de plus qu’un remplaçant sous les ordres de Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais. Titularisé par Laurent Blanc pour les deux premiers matchs de l’ex-sélectionneur des Bleus dans la capitale des Gaules, Jérôme Boateng a un énorme coup à jouer. Plutôt bon contre Rennes et le MHSC, l’international allemand est de retour sur le devant de la scène et pour lui, l’occasion est belle de prouver sa valeur. Pour le journaliste Alexandre Corboz, Jérôme Boateng est quasiment dos au mur dans la mesure où l’été dernier, aucun club ne s’est manifesté pour le recruter. Autant dire que s’il se rate sur ses six derniers mois de contrat avec l’OL, il pourrait se diriger vers une fin de carrière précipitée.

Boateng a une chance unique grâce à Blanc

« Boateng va pouvoir travailler à Lyon et faire une préparation physique pendant la Coupe du monde vu que cela fait plusieurs années qu’il n’est plus en sélection. C’est là que l’on va voir ce qu’il a dans le ventre, s’il peut tenir sans se blesser pendant une longue période et s’il peut donc relancer sa carrière à Lyon. En tout cas, il n’a plus que six mois pour prouver quelque chose, c’est les six prochains car ensuite il sera en fin de contrat. L’été dernier, les clubs ne se sont pas bousculer pour l’accueillir, un petit peu en Turquie mais très peu. Donc là, il a vraiment tout à prouver et je pense qu’aujourd’hui, Laurent Blanc est sa meilleure carte dans le sens où le coach lyonnais l’a relancé » estime le journaliste de But, qui attend avec impatience de voir si Jérôme Boateng répondra aux attentes de Laurent Blanc lors de la seconde partie de saison à l’Olympique Lyonnais.