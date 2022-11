OL : Blanc ne rigole plus, Lyon sort ses muscles

Dans : OL.

L'OL a repris l'entraînement collectif ces dernières heures. Laurent Blanc et ses troupes vont avoir pas mal de travail devant eux...

Malgré de fortes ambitions en début de saison, l'OL continue de recevoir. Huitièmes après 15 journées disputées, les Gones inquiètent leurs fans. La récente arrivée de Laurent Blanc a néanmoins eu le mérite de donner une nouvelle dynamique et un coup de fouet à certains joueurs peu utilisés sous l'ère Peter Bosz. Un Laurent Blanc qui sait ô combien il va devoir faire travailler son groupe pendant cette trêve internationale. L'ancien coach du PSG n'a pas caché son inquiétude face aux lacunes techniques et tactiques de son groupe. Pour repartir sur de bonnes bases pour tenter de remonter au plus vite au classement à partir de la reprise, un gros travail physique va être abattu.

Laurent Blanc attend énormément !

Selon les informations du Progrès, une remise en forme complète va pouvoir avoir lieu dans les prochaines heures. Tout ceci se fera sous l'impulsion de Philippe Lambert, préparateur physique historique de Laurent Blanc depuis leur collaboration en équipe de France. Et les méthodes de travail Philippe Lambert sont apparemment appréciées par le groupe de l'OL et ses cadres, comme Alexandre Lacazette. Un programme intensif va avoir lieu, que ce soit à Murcie en Espagne la semaine prochaine puis à Dubaï du 6 au 12 décembre. Une préparation qui sera en adéquation avec ce que Blanc attend de ses joueurs : « Il faut une préparation athlétique de très haut niveau pour mettre en place le jeu que je veux prodiguer à cette équipe », précise le nouveau coach de l'OL. A noter que les Gones auront cinq rencontres amicales à suivre pour monter en régime avant la reprise de la Ligue 1, qui aura lieu le 28 décembre prochain sur la pelouse du Stade Brestois. D'ici-là, peut-être que Laurent Blanc et son staff auront déjà dessiné les contours du mercato hivernal qu'ils souhaiteront réaliser pour renforcer l'effectif rhodanien.