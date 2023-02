OL : Blanc lassé par la mauvaise humeur à l’entraînement

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans une meilleure dynamique, l’Olympique Lyonnais profite enfin d’une bonne ambiance à l’entraînement. Cela n’a pas toujours été le cas, reconnaît l’entraîneur Laurent Blanc, longtemps agacé par la mauvaise humeur de ses joueurs.

Le quotidien de Laurent Blanc a bien changé. Sous pression depuis sa nomination en octobre dernier, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais enchaîne enfin les bons résultats. Son équipe n’a perdu aucun des cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, peut-être en partie grâce aux départs enregistrés pendant le mercato hivernal. « On a fait un bon boulot, on avait un effectif trop ample à mon arrivée, notamment sur le plan offensif », s’est réjoui le Cévenol, également ravi de la meilleure ambiance constatée au sein du groupe.

« Ça sourit, ça rigole »

« On sent que ça passe mieux, la semaine se passe mieux, l'entraînement se passe mieux, a décrit Laurent Blanc ce vendredi en conférence de presse. Ça sourit, ça rigole. C'est quelque chose qui m'intéresse. Entraîner, c'est déjà difficile. Si vous entraînez avec des états d'esprits et des attitudes corporelles difficiles, le "body langage"... J'ai vu qu'à Manchester City, ils avaient mis quelque chose en place : ils n'acceptent pas que les joueurs fassent la tête. »

🎙 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗟𝗼𝗽𝗲𝘀 à 2 jours du match #OLRCL "Ça va un peu mieux. On a fait en sorte de relever la tête, d'obtenir des victoires tous ensemble. Avoir pu partager cette qualification avec les supporters a été fort" pic.twitter.com/zykvcpq0TM — Olympique Lyonnais (@OL) February 10, 2023

« C'est vrai. On fait un métier extraordinaire. Alors oui, on gagne, on perd, on n'est pas bien, on est blessé... Mais il y a tellement de gens qui aimeraient faire ce métier-là, a poursuivi l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, avant de lancer un avertissement à ses joueurs pour la suite de la saison. Attention, ça peut repartir dans la mauvaise direction, car ce qui fait maintenir cet état d'esprit, ce sont les victoires, les bons résultats. C'est la meilleure façon de maintenir ça. On sait ce qu'on doit faire. » Une victoire contre le Racing Club de Lens dimanche permettrait de garder cette bonne humeur essentielle pour Laurent Blanc.