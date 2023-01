OL : Blanc à la lutte avec Sylvinho, le terrible verdict

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Laurent Blanc ne parvient toujours pas à réveiller ses troupes à l'Olympique Lyonnais. Le bilan après ses huit premiers matchs n'est pas loin d'être catastrophique.

La prise de pouvoir de Laurent Blanc s’est faite en deux temps, avec un premier passage en urgence dès le limogeage de Peter Bosz avant la trêve. Le « Président » a alors pu se rendre compte des manques, mais à la reprise, malgré une longue préparation, les problèmes sont toujours là et l’OL n’avance pas plus. Le match nul à Nantes de mercredi soir (0-0) empêche toute idée de recoller aux places européennes, et ce résultat ne provoque pas une réaction désapprobatrice de la part du champion du monde 1998. « Le nul à Nantes, dans le contexte du moment, je ne dis pas que je m’en contente, car il y avait la place pour faire mieux, notamment en seconde période, mais ce qui fait mal c’est surtout cette contre-performance contre Clermont à domicile », a noté Laurent Blanc pour qui son équipe n’a pas le droit de perdre autant de points que cela face à des adversaires à sa portée.

Le mal est profond à l'OL

😬 Seul Sylvinho (9) a pris moins de points que Laurent Blanc (11) après ses 8 premiers matchs sur le banc avec l’OL depuis 25 ans. #FCNOL — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) January 11, 2023

Après 8 matchs, un premier bilan peut être effectué, et il n’est pas brillant du tout. Les sites spécialisés sur les statistiques l’annoncent, avec 11 points pris en 8 matchs, Laurent Blanc possède le deuxième moins bon bilan d’un nouvel entraineur depuis 25 ans. Seul Sylvinho a fait pire avec 9 points pris sur 11 rencontres. Le Brésilien, malgré des victoires en Ligue des Champions par ailleurs, n’y avait pas résisté et avait fini par prendre la porte. Cela ne sera certainement pas le cas de Laurent Blanc, qui bénéficie de son arrivée en cours de saison et mise sur le mercato et la montée en puissance de son équipe pour rétablir la donne, mais ces résultats décevants démontrent, si besoin était, que le mal est très profond à l’OL. Et pour le moment, le simple fait de changer d’entraîneur et de méthode n’est pas suffisant pour voir une amélioration au classement, à l’heure où l’Olympique Lyonnais végète toujours en plein ventre mou de la Ligue 1.