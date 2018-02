OL : Bertand Traoré président du fan club de Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bertrand Traoré a rejoint l'Olympique Lyonnais lors du mercato estival 2017, l'OL déboursant 10ME pour faire venir l'international burkinabé de Chelsea. Après un peu plus d'une moitié de saison, le bilan est plutôt bon pour Bertrand Traoré. Et le joueur lyonnais le reconnaît sans détour, son adaptation rapide au sein du club de Jean-Michel Aulas est due en grande partie à la manière dont Bruno Genesio l'a intégré. L'ancien joueur des Blues avoue que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais joue un grand rôle dans ses performances et donc dans celles de l'équipe.

« En arrivant, j’ai compris que j’étais un joueur important, comme à l’Ajax. Je suis vraiment heureux ici. Bruno a la même relation avec moi qu’avec les autres joueurs, c’est très professionnel. On ne se parle pas trop individuellement sauf si c’est nécessaire. Quand je suis sur un côté, je dois défendre, mais ça fait partie de mon jeu. Je suis généreux dans les efforts. J’aime ses entraînements. Il y a de la variété, de l’intensité et parfois moins suivant les périodes. Il nous laisse une certaine liberté devant avec des consignes précises sur les replacements. Il veut que je prenne des risques mais, dans certaines zones, je dois jouer plus simple. Maintenant, après ce souci physique, c’est à moi de repartir sur de bonnes bases. Et le plus important, déjà, c’est de gagner à Monaco… », explique, dans L’Equipe, Bertrand Traoré, qui avait fait souffrir les Monégasques la semaine passée en Coupe de France. A lui de récidiver ce dimanche soir dans un match très important pour l’OL et l’ASM.a