Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Bernard Lacombe (conseiller de Jean-Michel Aulas après le tirage au sort des 16e de finale d'Europa League) : « Cette équipe de Villarreal me fait beaucoup penser au Barça, ils jouent un très bon football. Avant le tirage, je disais que je ne voulais pas de Villarreal, et voilà je suis tranquille. En plus, ils étaient assis à côté de nous, et à chaque fois on tombe à côté de nos voisins lors du tirage (rire) C’est vraiment un très bonne équipe, mais bon si on veut aller au bout, surtout que la finale est chez nous, il faudra faire le nécessaire. Ce ne sera pas facile, car ça sera du très haut niveau (...) Sonny Anderson a joué là-bas aussi il pourrait nous donner des renseignements, mais je crois que ça a beaucoup changé quand même (sourire) Villarreal a un remarquable football, comme l’ensemble du football espagnol, c’est le Barça, c’est le Real, mais c’est le foot et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. »