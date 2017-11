OL : Bernard Lacombe déteste les Verts et l'ASSE, et il l'assume

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Même s'il a porté pendant une saison le maillot de l'AS Saint-Etienne, Bernard Lacombe n'a pas laissé une trace énorme dans l'histoire de Verts, partant rapidement à Bordeaux. Mais, revenu dans son club de coeur, l'Olympique Lyonnais, l'ancien attaquant, devenu entraîneur de l'OL puis proche conseiller de Jean-Michel Aulas, a toujours la dent dure avec l'ASSE.

Evoquant Bernard Lacombe, Mahamadou Diarra raconte comment ce dernier l'avait informé que les Verts lui donnaient de l'urticaire. « Bernard Lacombe ne voulait même pas qu’on s’habille en vert. Je lui disais que le drapeau malien commence par du vert, mais il me répondait que ce n’était pas le même vert !, raconte, dans L’Equipe, l’ancien international malien, champion de France avec l’OL, avant de confier une anecdote. Quand on gagnait certains matches importants, je disais à Bernard, je vais t’inviter à manger à Saint-Étienne. Il paraît que Paul Bocuse va ouvrir un restau là-bas. Il me répondait : “Ça, jamais !” D’ailleurs, deux jours après mon arrivée, il m’avait invité à manger et m’avait prévenu que les Stéphanois, c’était pas son truc. »