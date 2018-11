OL : Benarbia pose la question qui fâche sur les ambitions de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi après-midi au Groupama Stadium, l’OL est passé proche de la défaite contre les Girondins de Bordeaux (1-1).

Une prestation inquiétante de la part des hommes de Bruno Genesio, qui suscitent bien des interrogations chez les observateurs. Interrogé sur RMC Sport, Ali Benarbia n’a pas (du tout) été convaincu par la performance collective de Lyon. Et l’ancien meneur de jeu de l’AS Monaco s’est carrément posé des questions sur les ambitions du club rhodanien en Ligue 1.

« C’est répétitif pour Lyon. Souvent à la fin des matchs, Bruno Genesio explique qu’il ne comprend pas, que son équipe a été catastrophique, etc. Cela peut arriver une ou deux fois… Mais là, ça commence à faire beaucoup. Tu ne peux pas te faire bouger par une équipe bordelaise qui elle-même n’est pas bien. Le pire, c’est que Bordeaux s’arrache les cheveux de ne pas prendre les trois points. Je me pose beaucoup de questions sur cette équipe et ce club, sur leurs ambitions… De plus, ce match leur met beaucoup de pression avant le gros match face à Hoffenheim » a déploré Ali Benarbia, inquiet suite aux récentes prestations de l’OL. Comme la majorité des supporters lyonnais, sans doute…