OL : Barcola prêt à partir, il exige des garanties

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'un des deux buts de l'Olympique Lyonnais contre Metz en Coupe de France, Bradley Barcola ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir immédiat. Mais il sait ce qu'il veut.

Le Groupama Stadium était largement dégarni pour le 32e de finale de la Coupe de France entre l’OL et le FC Metz, et les motifs de s’enflammer ont été rares pour les supporters lyonnais. Mais parmi les bonnes choses vues sur la pelouse, il y a eu la prestation de Bradley Barcola, le jeune attaquant formé à Lyon. Auteur de l’ouverture du score pour son équipe, sur un superbe geste technique, le joueur de 20 ans a marqué là son premier but chez les professionnels sous le maillot de l’Olympique Lyonnais et sa joie faisait plaisir à voir au moment de célébrer cet événement. Oui, mais voilà, Laurent Blanc n’est pas réellement un adepte des très jeunes joueurs, l’entraîneur de l’OL n’ayant pas masqué qu’il voulait miser sur l’expérience, réclamant même à ses dirigeants de faire un recrutement axé là-dessus cet hiver. Autrement dit, les jeunes Gones doivent patienter encore et toujours.

Barcola refuse de cirer le banc de l'OL

𝘓𝘢 𝘮𝘢𝘪𝘯 𝘴𝘶𝘳 𝘴𝘰𝘯 𝘣𝘭𝘢𝘴𝘰𝘯 🦁🔴🔵



Bravo pour ce premier but en match officiel Bradley 🤩#MadeInOL 📸 @lubodomo pic.twitter.com/wIQ2yEowOE — Olympique Lyonnais (@OL) January 7, 2023

Pour Bradley Barcola, cette situation est très difficile à vivre, car à 20 ans l’ailier de l’Olympique Lyonnais a des fourmis dans les jambes et ne veut pas passer la deuxième partie de saison à cirer le banc. Et selon Le Progrès, du côté des dirigeants de l’OL on n’est pas insensible à cette situation. « Le possible prêt de Bradley Barcola serait à l’étude pour ce mercato d’hiver », annonce le quotidien régional. Interrogé par ce même média sur ce sujet, le jeune joueur de Lyon a été très cash. « Un prêt ? Je ne sais pas. J’attends de voir si on me garantit du temps de jeux, si je peux rester ici pour jouer ou pas. Car tout ce que je veux, c’est jouer », a prévenu Barcola, histoire que Laurent Blanc et ses dirigeants soient bien informés de ses désirs. Il reste encore un peu plus de trois semaines dans le mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais et Bradley Barcola doivent désormais discuter afin de trouver une solution qui conviendra à tout le monde.