OL- Barcelone : Des tickets annulés, des procès, Lyon détruit le marché noir !

La venue de Lionel Messi et ses coéquipiers la semaine prochaine au Groupama Stadium suscite un engouement énorme et bien évidemment la totalité des tickets pour ce huitième de finale aller de Ligue des champions entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone a été vendue. Forcément, qui dit sold-out dit trafic de billets. Ce mercredi, sur différents sites, dont Le Bon Coin, des dizaines de tickets sont en vente à des tarifs énormes, et parfois en utilisant des astuces grossières. Ainsi pour 200 euros vous pouvez acheter le DVD de OL-Barça, ce qui évidemment est un leurre. Mais toutes ces histoires, l'Olympique Lyonnais a décidé de les prendre au sérieux, et le club a mis des moyens en oeuvre pour calmer ce marché noir.

Responsable de la billetterie de l'OL, Xavier Pierrot a fait quelques annonces dans Le Progrès, de quoi donner des sueurs froides aux vendeurs, mais aussi et surtout à ceux qui ont acheté des tickets Lyon-Barcelone au black. « Déjà, il ne faut surtout pas acheter des places au marché noir. Des procès sont faits par l’OL auprès des différents sites. Plusieurs dizaines de billets qui avaient été mis en vente sur des sites de reventes ont été annulés. Celui qui achète un billet en dehors des réseaux officiels, n’est pas à l’abri que ce billet soit annulé. Il a peut-être été annulé par la billetterie et donc il ne pourra pas rentrer au stade (...) Il faut être vigilant. On avertit l’acheteur, mais celui qui l’a revendu ne va jamais le dire à son acheteur. Il y a un risque d’annulation de billet. On a repéré un maximum de revendeurs, on a fait des procès, on en a gagné, et on a annulé beaucoup de billets. Ce risque est inutile », prévient, dans le quotidien régional, le responsable de l'Olympique Lyonnais, conscient qu'il ne pourra pas empêcher le trafic, mais décidé à prévenir ceux qui prendront ce risque.