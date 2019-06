OL : Barça, Arsenal, MU… Du beau monde sur la trouvaille de Maurice

Dans : OL, Mercato.

Ferland Mendy au Real Madrid, ce n’est plus qu'une question de temps. Le latéral gauche devrait bien rejoindre la Maison Blanche dans le cadre d’un transfert à 53 M€.

On peut parler d’une énorme vente pour l’Olympique Lyonnais, qui aura largement les fonds pour attirer son successeur. Reste à savoir qui sera l’heureux élu parmi les noms de la short-list établie. Comme révélé ces derniers jours, le club rhodanien s’intéresse notamment au Malien Youssouf Koné, auteur d’une excellente deuxième partie de saison avec Lille. Mais aussi à l’international français Lucas Digne, élu meilleur joueur de l'exercice par les supporters d'Everton.

Et selon les informations de Soccer Link, Lyon apprécie également le profil de Kieran Tierney (22 ans), le latéral du Celtic que le recruteur Florian Maurice suit depuis trois ans. Apparemment, les rapports sont positifs puisque l’OL a entamé des discussions avec les agents de l’Ecossais. Mais le deal est loin d’être bouclé à cause de la rude concurrence. Parmi les autres clubs intéressés, Arsenal, Manchester United, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone pourraient représenter des obstacles pour cette piste annoncée à 30 M€ par Mundo Deportivo.