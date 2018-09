OL : Avoir Aulas comme patron après Kita, c'est le pied pour lui !

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

Le choc entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes, ce samedi soir au Groupama Stadium, aura un parfum très particulier pour un joueur de l'OL, il s'agit bien évidemment de Léo Dubois. Parti des Canaris avec du goudron et des plumes, Waldemar Kita l'ayant découpé en rondelles après un match entre l'OL et Nantes en fin de saison, estimant que son capitaine n'avait pas joué le jeu. Mais à l'heure des retrouvailles, Léo Dubois n'a pas voulu renvoyer l'ascenseur à son ancien patron, préférant vanter les qualités de Jean-Michel Aulas, histoire de montrer ce qu'était selon lui un bon président.

« J'avais beaucoup d'échos sur le président Aulas. Ça n'a pas été une surprise. On a eu des discussions collectives avec lui qui n'avaient pas pour intention de nous critiquer, mais de nous faire progresser. C'est vraiment un meneur d'hommes. Tout le monde a adhéré, et ça s'est vu sur le terrain. C'est un club qui sait où il veut aller, et ça part de Jean-Michel Aulas. Les objectifs sont complètement différents qu’à Nantes, tout est plus grand.... », a expliqué Léo Dubois, rappelant au passage que jamais il n'avait triché sous le maillot nantais malgré les propos accusateurs de Waldemar Kita.