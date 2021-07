OL : Avec Garcia, Reine-Adélaïde ne serait pas revenu

Dans : OL.

Toujours en convalescence après sa grave blessure à un genou, Jeff Reine-Adélaïde a refusé de repartir en prêt pour une deuxième saison à l’OGC Nice. Le milieu de terrain préfère retenter sa chance à l’Olympique Lyonnais, dont le changement d’entraîneur a pesé dans sa réflexion.

De retour de prêt en provenance de l’OGC Nice, Jeff Reine-Adélaïde avait l’opportunité de rester pour une deuxième saison au Gym. La proposition aurait pu séduire le milieu polyvalent qui aurait eu le temps de récupérer tranquillement suite à sa rupture du ligament croisé d’un genou. Mais les discours entendus du côté de l’Olympique Lyonnais l’ont davantage convaincu. En effet, l’ancien Angevin explique dans sa chronique sur RMC que les mots du directeur sportif Juninho et de l’entraîneur Peter Bosz l’ont grandement influencé.

« J’ai pris la décision de rentrer à la maison, a annoncé Jeff Reine-Adélaïde. Après mes deux blessures, j’ai eu le temps de réfléchir sur ce que je désirais. A présent, je souhaite me stabiliser dans un club, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais où je suis sous contrat jusqu’en juin 2024. Il y a également eu l’importance de Juninho, directeur sportif, qui a pris souvent de mes nouvelles et m'a témoigné la confiance nécessaire pour revenir à l’OL et essayer de m’imposer dans cet effectif de qualité. »

Peter Bosz également décisif

« L’arrivée d’un nouvel entraîneur, en l’occurrence Peter Bosz, a également fait partie de ma réflexion. C’est un coach expérimenté qui arrive à Lyon, avec une philosophie qui correspond aux joueurs. Il va nous permettre de gravir les échelons et de continuer notre progression. J’ai également eu la chance de discuter avec lui. Il a pris de mes nouvelles avant de me signifier qu’il comptait sur moi, même si avant il faut que je retrouve mon niveau », a prévenu le Lyonnais, qui ne serait probablement pas revenu sous Rudi Garcia, l’ancien coach dont il n’avait pas les faveurs.