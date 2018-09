OL : Avec ces deux armes incroyables, Lyon peut aller très loin

Dans : OL, Ligue 1.

Et si finalement, malgré les difficultés et le timing serré, l’Olympique Lyonnais avait fait les très bonnes opérations du dernier marché des transferts ?

En défense, le souhait de recruter un international confirmé présent au Mondial est tombé à l’eau, mais Jason Denayer est d’ores et déjà dans une forme resplendissante et complète parfaitement la charnière avec Marcelo. Devant, Moussa Dembélé a ouvert son compteur à Dijon, et possède un talent de finisseur qui diffère de celui d’électron libre de Memphis Depay. Autant dire que Bruno Genesio possède un choix en or en attaque, et au lendemain de la victoire solide à Dijon, L’Equipe avoue que l’OL possède une force offensive de première qualité.

« Les deux réalisations de Dembélé confirment qu’il y a une vie derrière Memphis Depay, le titulaire, ou peut-être à côté du Néerlandais. Et que l’OL possède deux armes de destruction massive que Bruno Genesio pourra dégainer en toutes circonstances », annonce ainsi le journaliste Hervé Penot, persuadé que l’OL peut aller loin si jamais le turn-over permet de ne pas affaiblir l’équipe, et donc d’enchainer les performances de haut standing.