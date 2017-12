OL : Avant le mercato, Grenier évoque son cas personnel

Dans : OL, Mercato.

Cinq minutes en Ligue 1 face à Dijon, et 29 minutes désormais contre Montpellier, voilà le résumé – rapide – de la première partie de saison de Clément Grenier à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain, qui ne fait pas partie des plans de Bruno Genesio et entame sa dernière année de contrat, a pu se montrer ce mercredi en Coupe de la Ligue, même s’il n’a pas empêché la défaite de sa formation. Au moment de commenter cette rencontre, l’Ardéchois a forcément évoqué son cas personnel, et a reconnu qu’il se contentait sans broncher de son faible temps de jeu, sans faire d’esclandre.

« On est forcément très déçus car c’est la compétition la plus rapide pour gagner un titre. On avait bien entamé le match et puis on s’est endormis. On s’est peut-être cru un peu trop beaux et on s’est fait punir. C’est difficile de revenir ensuite. On n’est pas assez sortis sur le porteur du ballon, on était trop loin à chaque fois. On a joué à l’envers. Il faut se remobiliser. Il y a un match important dimanche. Il faut malheureusement oublier cette compétition maintenant, elle est finie. C’est dommage. Le plus important c’est l’équipe. Après personnellement, je ne lâche pas. J’aurais espéré avoir un peu plus de temps de jeu ce soir. J’ai essayé de donner le maximum sur le peu que j’ai eu. Je m’entraîne tous les jours à fond », a assuré Clément Grenier, qui sait que la Coupe de la Ligue était l’un des rares moyens pour avoir du temps de jeu pour lui cette saison. A priori, le milieu de terrain de 26 ans est parti pour terminer cette dernière saison dans cette situation, à moins qu’une offre qui ne se refuse pas arrive cet hiver.