OL : Aulas voit un plan surprise de Genesio pour taper le Barça

Dans : OL, Ligue des Champions.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la victoire contre Guingamp (2-1) et avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Barça : « On n'a pas vu ce qu'on aurait aimé voir. Dans la triple confrontation qui est la nôtre, entre rester en vie pour la deuxième place, préparer un match immense contre Barcelone et se préparer à un quart de finale de Coupe de France, on a fait le minimum. Le résultat est plus important que la manière là. Bruno a souvent raison. Les joueurs n'ont peut-être pas tout donné pour avoir un peu plus de confiance. On s'en sort très bien, comme souvent quand une équipe du haut de tableau rencontre une équipe du bas. La défaite à Nice était imméritée. Imiter le PSG en C1 ? Je l'espère. On a toujours été présent dans les grands rendez-vous. Bruno a cette science tactique qui fait qu'il surprend toujours avec une prise de risques, ça a été le cas contre City et Paris. Le Groupama Stadium a été fait pour voir ce type de matchs. On verra du spectacle, avec un Barça au plus haut niveau et une équipe de Lyon au plus haut niveau sur le plan de la revanche par rapport à il y a quelques années, où on s'était fait éliminer, même si Barcelone est plus fort que nous... », a-t-il déclaré sur Canal+.