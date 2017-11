OL : Aulas version Rocky cogne en direct sur Canal+

Dans : OL, Ligue 1.

Invité téléphonique de l'émission Late Football Club sur Canal+, Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié qu'Eric Besnard et ses invités s'attardent sur la fameuse affaire de la célébration de Nabil Fekir. Et le président de l'Olympique Lyonnais a rapidement fait savoir qu'il était mécontent de la manière dont la chaîne cryptée avait parlé du capitaine de l'OL. Jean-Michel Aulas n'a donc pas tourné longtemps autour du pot.

« Vous êtes en train d’instrumentaliser un procès à quelqu’un qui ne le mérite pas. Concentrez vous sur ce que vous avez diffusé dimanche soir, à savoir un match exceptionnel qui a été l’un des plus beaux matches diffusés sur les antennes de Canal+ ces dernières années. Il y a évidemment un certain nombre de choses qui n’ont pas fonctionné dans ce derby, mais ce n’est pas Nabil qui n’a pas bien fonctionné. La sécurité n’a pas été assurée, le match a débuté avec 7-8 minutes de retard parce qu’il y avait 130 fumigènes et ensuite la sécurité n’a pas été capable de retenir des supporters qui envahissaient le terrain. C’est ça le sujet ! Vous voulez transformer, pour sauver je ne sais qui, un geste qui était naturel, un geste d’instinct. Je vais vous dire pourquoi Nabil a fait cela. Il a fait cela car il y a sept interventions physiques sur Nabil et des insultes en permanences. Nabil a dominé son sujet, l’OL a bien joué et la sécurité n’a pas été assurée. On ne peut rien reprocher à Nabil, c’est une histoire étonnante qui ne sert pas la Ligue 1 et les diffuseurs », a lancé, très remonté, Jean-Michel Aulas.