OL : Aulas va redresser le club, qui peut en douter ?

Comme un poisson dans l’eau à Al-Hilal en Arabie-Saoudite depuis août 2018, Bafétimbi Gomis garde un œil avisé sur le championnat de France.

Et pour cause, l’international français a marqué la Ligue 1 de son empreinte en brillant successivement à Saint-Etienne, Lyon puis Marseille. Interrogé par France Football, la « panthère » a justement évoqué la situation très délicate de l'un de ses précédents clubs, à savoir l’Olympique Lyonnais. Huitième de Ligue 1 et privé de Jeff Reine-Adelaïde ainsi que de Memphis Depay pour la suite de la saison, le club rhodanien va avoir bien du mal à se relever. Mais « Bafé » fait confiance à Jean-Michel Aulas, qu’il voit comme le grand capitaine qui va sauver le bateau du naufrage.

« Je suis encore triste après cette double mauvaise nouvelle pour des joueurs importants de l'effectif. C'est très difficile. Ils ont voulu commencer un nouveau cycle avec l'arrivée de Juninho. On savait tous que ça allait prendre du temps à se mettre en place, avec un entraîneur parti, Rudi (Garcia) qui est arrivé. Il faut leur laisser du temps. Malheureusement, du temps, à Lyon, dans les grands clubs à fortes ambitions, on n'en a pas vraiment. Mais je n'ai aucun doute sur le savoir-faire de la maison avec un grand maître, un grand capitaine en la personne de Jean-Michel Aulas. Le savoir-faire lyonnais n'est plus à prouver » a confié Bafétimbi Gomis, convaincu que JMA est l’homme idoine pour ramener l’OL à la place qui doit être à la sienne, c’est-à-dire sur le podium de la L1.