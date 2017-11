OL : Aulas se fâche très fort et accuse au lendemain d'ASSE-OL !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Absent à Geoffroy-Guichard, après une petite intervention chirurgicale la semaine passée, Jean-Michel Aulas a suivi devant sa télévision la victoire historique de l'Olympique Lyonnais à Saint-Etienne. Mais le président de l'OL n'a pas du tout aimé les commentaires et les critiques émises à l'encontre de Nabil Fekir. Car pour Jean-Michel Aulas, en aucun cas le capitaine lyonnais ne peut être accusé d'avoir mis en furie les supporters de l'AS Saint-Etienne; Sur OL-TV, le patron de Lyon a vidé son sac, accusant les fans des Verts d'être totalement incontrôlables...et surtout d'être incontrôlés par les dirigeants de l'ASSE.

« Nabil n'a rien fait qui permet de justifier les manquements incroyables à la sécurité qui ont été mis en évidence à Geoffroy-Guichard. Il a subi des agressions pendant tout le match. Monsieur Turpin a eu raison d'exclure Lacroix sur son tacle qui aurait pu le blesser très gravement, mais avant, il y avait déjà eu beaucoup d'agressions sur Nabil, qui s'est retrouvé dans une situation d'agressé. Il y a aussi ce débordement des supporters qui pénètrent sur le terrain. Ce n'est pas le geste de Nabil qui le provoque, on le voit très bien sur des images que je me suis procurées. C'est dû probablement à un excès d'indépendance et d'individualisme. J'ai vu aussi un certain nombre de banderoles " Interdits présents" , ce qui veut dire que des personnes présentes dans le kop étaient interdites de stades. C'est toute une série d'évènements. J'ai envie que Nabil soit le héros de notre match parce qu'il a été magnifique comme capitaine, formidable comme joueur. Il n'a fait que reproduire un geste qui n'est que bien peu de choses. Si on n'a pas le droit de montrer son maillot quand on est fier d'avoir marqué deux buts et gagner un match à fort enjeu affectif », a expliqué, très remonté, Jean-Michel Aulas, décidé à défendre son capitaine et à ne pas laisser les choses se focaliser sur la seule célébration de Nabil Fekir.