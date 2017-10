OL : Aulas se défend après avoir accusé Gonalons

Dans : OL, Ligue 1.

Au détour d’un entretien au quotidien L’Equipe, une petite phrase a fait beaucoup parler à Lyon.

En effet, interrogé sur l’éventuel limogeage de Bruno Genesio, Jean-Miche Aulas a évoqué les cas précédents d’entraineurs en difficulté à l’OL, et notamment le départ de Hubert Fournier qu’il considérait comme inévitable. Pour l’expliquer, JMA a clairement accusé Maxime Gonalons. « Hubert Fournier est parti ? Oui mais le capitaine de l’équipe me demandait sa peau », a ainsi expliqué le patron rhodanien. Une manière d’enfoncer un peu plus le joueur parti cet été à la Roma, avec qui il se montre sans pitié. Des propos qui ont beaucoup fait réagir, et même l’agent de Gonalons.

« Sincèrement JM Aulas, votre déclaration concernant Maxime Gonalons sur L’Equipe est un manque de respect pour Max. Nous attendons des excuses. Assumez », a même balancé Frédéric Guerra. La réponse du président lyonnais ne s’est pas faite attendre, lui qui a accusé le quotidien sportif d’avoir déformé ses propos, même s’il explique qu’en nommant le capitaine, il désignait en fait toute l’équipe. « Comment L’Equipe.fr peut elle travestir mes propos sur Hubert Fournier. Pour rectifier, je n’ai jamais cité un joueur, j’ai indiqué que j’avais interrogé le capitaine pour avoir la position des joueurs. Le capitaine est le représentant des joueurs », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui a tout de même réussi à allumer un joli contre-feu pour dévier le sujet qui portait sur l’avenir de Bruno Genesio.