OL : Aulas s'incline devant ce PSG qui fait honneur à la France

Dans : OL, PSG, Ligue des Champions.

Mardi soir, c’est un grand Paris Saint-Germain qui a ramené la victoire de Manchester United, malgré les absences de plusieurs joueurs cadres et malgré la forme étincelante de l’équipe britannique ces dernières semaines. En attendant le match entre Lyon et le Barça, la France a donc très bien été représentée par le club de la capitale. Jean-Michel Aulas ne pouvait donc que féliciter les joueurs du PSG, lesquels ont livré le match tout simplement parfait à Old Trafford mardi soir.

« Formidable démonstration du Psg contre Manchester : et si le foot français n’était pas si inférieur au foot anglais comme on l’a entendu souvent : Bravo c’était très beau : chapeau » s’est emballé le président de l’Olympique Lyonnais sur Twitter. Aux joueurs de l'OL de prendre exemple, même si la tâche sera évidemment bien plus délicate face à l’ogre qu’est le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre et prétendant à la victoire finale dans cette compétition… Rendez-vous mardi soir pour le choc tant attendu au Groupama Stadium.