OL : Aulas remercie Al-Khelaifi pour ce geste de seigneur

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Personne n'a oublié l'état du terrain du Groupama Stadium lors du match OL-Amiens le 12 août dernier, la pelouse du stade lyonnais partant par morceaux entiers et offrant un spectacle de désolation. Mais du côté de Jean-Michel Aulas on n'a pas trainé pour réagir, un tapis neuf étant rapidement installé afin de faire oublier ce cauchemar. Ce que l'on ne savait pas c'est que l'Olympique Lyonnais a ensuite demandé au Paris Saint-Germain si Jonathan Calderwood, le responsable des pelouses du PSG, pouvait venir dans la capitale des Gaules afin de donner des conseils gratuits à l'OL.

Et Nasser Al-Khelaifi a accepté que son spécialiste, payé à prix d'or, fasse une mission à Lyon. « J’ai demandé à Jean-Claude Blanc et Nasser s’ils pouvaient nous déléguer leur green-keeper pour nous aider à résoudre nos problèmes de pelouse. Ils l’ont fait de manière ouverte et en gentlemen. Chapeau à eux. Il est venu à Lyon dernièrement nous faire un audit. Sur la pelouse du stade, qui a été changée et est repartie dans de bonnes conditions, mais aussi sur tous les terrains du camp d’entraînement. Il nous a donné des tuyaux après une analyse pertinente. Je ne vais pas le débaucher du PSG, on n’a pas les moyens de se l’offrir… » », explique, dans Le Figaro, le président de l'Olympique Lyonnais.