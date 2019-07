OL : Aulas prêt à pleurer avec les supporter de l'OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Sous les ordres de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais a de grands objectifs pour la saison 2019-2020.

Jean-Michel Aulas l’a clamé haut et fort. Son club doit retrouver le sommet du football français dans un futur proche. Afin de concurrencer le Paris Saint-Germain, double champion de France en titre, Lyon n’a pas lésiné sur les moyens pendant le mercato estival. Après avoir empoché plus de 100 millions d’euros grâce aux transferts de Ndombélé (Tottenham) et Mendy (Real Madrid), l’OL a dépensé 65 ME pour s’attacher les services d’Andersen, Thiago Mendes, Koné et Jean Lucas. Avec tous ces mouvements, l'équipe dirigée par Juninho s'est renforcée. Suffisamment pour lutter avec le PSG en championnat ? JMA le pense, même s’il se méfie tout de même des autres concurrents.

« L’arrivée de Ratcliffe à Nice ? Cela permet d’avoir probablement un compétiteur de grande qualité. Il y a aussi le Champions Project. Même s’il y a eu un certain nombre de difficultés, il faut avoir beaucoup d’estime pour les supporters de Marseille. Il y a nos voisins de Saint-Etienne qui rêvent de nous passer devant. L’année dernière, certains ont tremblé. Moi pas. Et puis il y a Bordeaux, Rennes… Ça va être plus équilibré », a lâché, sur RMC, le président des Gones, qui sait que la compétitivité de la Ligue 1 va tirer son club vers le haut.