OL : Aulas, Ponsot et Cheyrou virés, l'incroyable demande !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais joue ce dimanche à Ajaccio un match important, l'ambiance commence à tendre autour du Groupama Stadium où Jean-Michel Aulas, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot sont dans l'oeil du cyclone.

Pendant longtemps, le président de l'OL bénéficiait d'une immunité totale auprès des supporters lyonnais, lesquels voyaient en Jean-Michel Aulas le boss des boss. Mais face au marasme traversé par Lyon depuis quelques saisons, même JMA n'échappe plus aux attaques, d'autant plus qu'il a vendu l'Olympique Lyonnais à John Textor. Il n'est cependant pas le seul à prendre de plein fouet une vague de critiques, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot étant encore plus critiqués. Et cette fois, c'est une pétition lancée par des fans de l'OL qui exige le départ des trois hommes. Dans une pétition lancée sur Change.org, et qui ce dimanche avait déjà recueilli plus de 3.100 signatures, Baptiste M., un journaliste belge supporter de l'Olympique Lyonnais réclame le départ immédiat des trois hommes et explique pourquoi dans un long texte.

Aulas, Ponsot et Cheyrou plombent l'OL

« Ça suffit! L'Olympique Lyonnais est en train de couler jour après jour, mois après mois, année après année... Il faut agir. Le club dont nous sommes tombés amoureux, le club qui nous a fait aimer le foot, le club qui nous a fait rêver, le club qui nous a fait vibrer, le club qui nous a fait pleurer, le club qui nous a fait trembler, le club qui nous a fait frissonner: ce club nous rend désormais triste (...) Ce club, c'est le vôtre, monsieur Jean-Michel Aulas. Celui que vous avez construit, celui que vous avez fait évoluer, celui que vous avez rendu grand. Celui pour lequel vous avez tout donné. Celui pour lequel vous sacrifiez beaucoup de temps et d'énergie (...) Vous êtes tout simplement en train de détruire tout ce que vous avez construit. A travers des tweets et des interviews lunaires avec un ton aigri, vous vous perdez dans des explications farfelues et ridicules. Prenez vos responsabilités (ce que vous n'avez pas fait depuis bien longtemps): partez et vite! Emmenez avec vous vos "soldats", Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, que vous défendez contre vents et marées (...) Pour le bien et l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, quittez le navire le plus vite possible », écrit celui qui a lancé cette pétition.