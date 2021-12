OL : Aulas perd les pédales, Lyon sous pression !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas a été sanctionné de dix matchs de suspension pour ses propos à l’égard de Ruddy Buquet en marge du choc OL-OM.

Cela fait toujours suite aux incidents du match entre l’OM et l’OL le 21 novembre au Groupama Stadium. Au moment où l’incertitude régnait quant à la reprise du match, Jean-Michel Aulas aurait mis la pression sur l’arbitre Ruddy Buquet. Une attitude condamnée par la commission de discipline de la LFP, qui a sanctionné Jean-Michel Aulas de cinq matchs fermes de suspension. Une décision logique selon Geoffroy Garétier, qui a évoqué la situation actuelle de l’Olympique Lyonnais et de son président Jean-Michel Aulas sur le plateau du Late Football Club de Canal +. Et pour le consultant, il est clair que le manque de sérénité au plus haut niveau de la pyramide lyonnaise a de quoi inquiéter. Surtout à l'heure où de grandes décisions vont devoir être prises, comme celle de remplacer -ou non- Juninho après le départ programmé du Brésilien après les deux derniers matchs de l'année 2021.

L’Olympique Lyonnais regrette la très lourde décision de la Commission de discipline concernant son président @JM_Aulas. Cette même décision suscite un certain nombre d’interrogations.https://t.co/7gAXy2NdZC — Olympique Lyonnais (@OL) December 16, 2021

« Jean-Michel Aulas a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP, il a pris 10 matchs de suspension dont cinq avec sursis à la suite de ses propos envers Ruddy Buquet. Et il continue de contester ! Il dit que la sanction est injuste. Et je trouve que depuis quelques années, depuis que Genesio a été évincé, ce club manque complètement de sérénité. Donc toutes les décisions qui vont être prises maintenant, que ce soit de remplacer Juninho par un inconnu, de virer Peter Bosz, elles sont suspendues au fait que l’OL retrouve du calme en haut-lieu. Et on voit bien que depuis que Lyon rate la Ligue des Champions, les actionnaires commencent à flipper et à mettre la pression sur la tête du club et sur la présidence de Jean-Michel Aulas. Je pense qu’il faut retrouver du calme à ce niveau-là » a analysé le consultant de la chaîne cryptée, pour qui « JMA » aurait tout intérêt à gagner de nouveau en sérénité pour sortir son club de la crise.

Les craintes de Pierre Ménès sur le OL-OM à rejouer

De son côté, Pierre Ménès a commenté les décisions de la commission de discipline de la LFP de faire rejouer le match à Lyon. Un petit scandale selon le chroniqueur de « Pierrot le Foot », qui craint pour la sécurité des joueurs de l’Olympique de Marseille. Car si la rencontre se déroulera bien évidemment à huis clos, il faudra bien que le club phocéen se rende jusqu’à Décines. Un itinéraire non sans risque pour l’OM selon Pierre Ménès, qui glisse par ailleurs un petit tacle à la commission de discipline de la LFP pour l’absence de sanctions à l’égard de Jorge Sampaoli. Et pour cause, si Pierre Ménès trouve logique que Jean-Michel Aulas ait été sanctionné pour ses propos à l’encontre de Ruddy Buquet, l’ex-consultant du Canal Football Club a rappelé que l’entraineur de l’OM aussi avait eu des propos très crus à l’encontre de l’arbitre du match Lyon-Marseille.

Aulas s’énerve, Bosz s’énerve l’OL hurle… mais pourquoi au juste ? Ils accusent tt le monde, voient des menteurs partout. Mais il y a eu enquête, témoignages… tt le monde est d’accord. Alors quoi ? Complot ? La terre entière en veut à l’OL ? Quel est le mobile? Quelle folie 😱 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 16, 2021

« Je trouve ça scandaleux que ce match ait encore lieu à Lyon. Évidemment, il n’y aura personne dans le stade, mais il faudra bien que les Marseillais y aillent au stade. Il va falloir renforcer sévèrement la sécurité. Si Aulas a mis la pression à Ruddy Buquet, je ne vois vraiment pas en quoi on pourrait mettre en doute la parole de l’arbitre dans ce dossier, il mérite d’être puni. Maintenant, ce qui peut être étonnant, c’est que Sampaoli qui selon Monsieur Buquet ne s’est pas bien comporté. Lui s’en sort blanc comme neige ou alors on a peut-être pris l’habitude qu’il insulte tout le monde à tous les matches. Mais moi ce que je regrette, dans ce dossier, c’est que l’ensemble des parties concernées n’ait pas pris de hauteur pour que le football français avance » a expliqué Pierre Ménès dans sa rubrique Face à Pierrot. Décidément, cet épineux OL-OM n’a pas fini de faire parler les observateurs du foot français.