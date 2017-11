OL : Aulas n'échangera pas son Genesio contre un Oscar Garcia

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Jean-Michel Aulas n'assistera pas au derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, dimanche soir à Geoffroy-Guichard, mais cela n'empêche pas le président de l'OL d'être très présent avant ce grand rendez-vous. Ce samedi, se confiant dans Le Progrès, le patron de Lyon explique pourquoi il est toujours aussi déterminé à soutenir Bruno Genesio et explique que si le nom d'Oscar Garcia lui avait été suggéré dans le passé, il préfère nettement son entraîneur car il colle plus à l'esprit de l'Olympique Lyonnais.

« Bruno Genesio a la légitimité de ceux qui l’ont embauché, et des joueurs. Il fait preuve de rigueur dans son travail comme quand il doit recadrer après certains excès d’individualisme ou des écarts avec certains joueurs en dehors des entraînements. On a parfois des retours de ce genre, et personne n’en entend parler. J’ai une confiance très forte en lui (...) Quand je dis que je le soutiens, c’est la vérité. Après 30 ans de présidence, tout le monde a compris que seul compte pour moi le résultat à moyen terme. Comme tous les entraîneurs, Bruno est dans une position difficile. Quand les résultats ne suivent pas, comme on ne peut pas changer tous les joueurs d’une équipe, c’est l’entraîneur qui est le fusible. Pourquoi se créer des problèmes alors qu’on a tout ? Des infrastructures en pleine propriété, une des meilleures académies d’Europe, explique, dans un premier temps, Jean-Michel Aulas avant de répondre à une question sur Oscar Garcia, l’entraîneur de l’ASSE. Gérard Houllier le connaît bien. Il l’a découvert lorsqu’il était directeur sportif du football chez Red Bull. Il nous en avait parlé mais il ne correspondait pas à ce que nous cherchions à l’époque. » L'AS Saint-Etienne peut dormir tranquille, Jean-Michel Aulas ne viendra pas lui piquer son entraîneur.