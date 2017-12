OL : Aulas n’aimait déjà pas Cazarre, cela ne va pas s’arranger

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Comique du football pour Canal+ notamment, Julien Cazarre a ses cibles favorites et notamment Jean-Michel Aulas, qu’il aime faire passer pour un dragueur bien lourd auprès de ces dames, ce que le président lyonnais n’apprécie guère. Une petite passe d’armes a eu lieu à ce sujet la semaine dernière entre les deux personnages, et avec Julien Cazarre, cela ne risquait pas d’en rester là. Chroniqueur également sur Europe 1, l’abonné le plus célèbre de Canal a profité de la délocalisation de l’émission « Y’a pas péno » à Lyon pour la Fête des Lumières, pour se faire remarquer.

Alors que la radio avait invité de nombreux personnages de la capitale des Gaules, ces derniers avaient mis sur le dos leur plus beau maillot de l’OL. Bien évidemment, le roi de la provocation a attendu son heure pour enlever le haut et laisser apparaître… un maillot de Saint-Etienne. Présent sur le plateau, Anthony Réveillère l’a pris à la rigolade, mais nul doute que ce petit effet de manche ne va pas donner envie à Jean-Michel Aulas de se réconcilier avec le trublion du football.