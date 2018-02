OL : Aulas met la pression sur l’OM et l’ASM pour le podium

Dans : OL, Ligue 1, OM, PSG.

Viré du podium en raison de sa défaite assez surprenante sur le contenu à Monaco, l’Olympique Lyonnais va devoir cravacher pour récupérer une place dans les trois premiers.

Certes, il y a encore beaucoup de matchs d’ici la dernière journée de Ligue 1, mais il ne faudra pas laisser partir deux clubs surmotivés par l’idée de valider leur billet pour la lucrative Ligue des Champions. Car si sportivement, il s’agit du summum en ce qui concerne le football européen, financièrement, c’est également une rentrée d’argent de premier choix. Et interrogé par L’Equipe au sujet des copieux salaires que l’OM et Monaco donnent à leurs joueurs, Jean-Michel Aulas n’a pas pu s’empêcher de laisser entendre que la Ligue des Champions était plus vitale pour ces deux clubs que pour son OL.

« Nous travaillons dans la stabilité. L'OM a fait du bon boulot, puis a eu des périodes agitées et le passage de Bielsa, de mon ami Labrune, n'a pas été simple à gérer. Mais l'arrivée d'un actionnaire très puissant et aussi très intelligent et avec un Jacques-Henri Eyraud en manager de très grande qualité, même si on s'est mis quelques pics pour animer le marché, c'est bien. Et l'OM, au même titre que Monaco, est un concurrent sérieux pour la C1. Et la C1, pour eux, c'est vital. Ils ont une épée de Damoclès, car les salaires ne sont pas neutres en vue du fair-play financier », a rappelé le président rhodanien, persuadé que les bruits au sujet de l’intérêt de l’UEFA pour l’OM ne sont pas anodins. Pour Monaco, avec les rentrées d’argent en raison des ventes de l’été dernier, il y a pour le moment très peu d’inquiétudes à ce sujet.