OL : Aulas lâche la petite phrase qui tue sur... Gorgelin

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a concédé la plus lourde défaite européenne de son histoire, avec ce revers 5-1 sur le terrain du FC Barcelone.

Un score qui démontre l’écart entre les deux formations, même si le match nul 0-0 de l’aller avait laissé de l’espoir aux Lyonnais. Mais d’entrée de jeu, le pressing catalan a fait très mal, et en plus de cette domination tactique et technique, les faits de jeu ont aussi pesé. Le pénalty fantôme sifflé pour Suarez et la blessure d’Anthony Lopes ont contribué à une première période très difficile pour l’OL. Surtout que le portier portugais est peut-être le meilleur joueur de la saison à Lyon. S’il a tenté de rester sur le terrain malgré un gros choc reçu à la tête, il a fini par être remplacé par Mathieu Gorgelin.

Pour son premier match de Ligue des Champions, le portier remplaçant a eu beaucoup à faire, et il s’est employé comme il pouvait faire aux déferlantes barcelonaises. Sa responsabilité est engagée sur un des trois buts, avec ce tir du droit de Lionel Messi qu’il ne parvient pas à sortir, en raison d’une main pas assez ferme. Et cela lui a valu un tacle très sévère de Jean-Michel Aulas après la rencontre. « Anthony Lopes ? Le gardien remplaçant n’a peut-être pas été aussi efficace que l’aurait été Anthony », a déploré le président lyonnais dans les colonnes de 20 Minutes. Pas vraiment un message encourageant à l’égard de Gorgelin, qui vient lui aussi de comprendre ce qu’est l’exigence de la Ligue des Champions.