OL : Aulas l'annonce, Mourinho ne remplacera pas Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis l'invraisemblable conférence de presse post OL-Rennes, et l'annonce par Jean-Michel Aulas que le contrat de Bruno Genesio n'était pas prolongé, du moins pour l'instant, toutes les rumeurs sont relancées concernant l'éventuel successeur de l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Deux noms reviennent le plus souvent, il s'agit de Laurent Blanc et de José Mourinho. Limogé par Manchester United, ce dernier n'a pas caché son intérêt pour venir éventuellement entraîner un club de Ligue 1 et forcément les regards se tournent vers Lyon, qui en dehors du PSG, semble avoir les moyens financiers afin de pouvoir négocier avec le Special One.

Mais ce jeudi, Jean-Michel Aulas met un terme aux supputations sur la possible venue de José Mourinho sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. « José Mourinho ? Je l’ai vu cet été à Moscou, on a discuté un peu, mais pas pour parler de venir à Lyon mais de recrutement. Le Special One n’est pas compatible avec notre économie », a très clairement fait savoir le président de l'OL, qui ne dépensera pas des millions d'euros pour s'offrir un nouvel entraîneur, et semble en plus privilégier le choix d'un entraîneur français si Bruno Genesio s'en va. Les prochains mois devraient être chauds du côté de la capitale des Gaules.