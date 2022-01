OL : Aulas finalement président à vie de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Malgré certaines critiques, Jean-Michel Aulas est toujours solidement accroché aux commandes de l'Olympique Lyonnais. Au point que son départ semble illusoire.

Le 22 mars prochain, Jean-Michel Aulas fêtera ses 73 ans et si le patron de l'OL a envisagé il y a deux ans de prendre un peu de recul, les événements contraires intervenus à Lyon l'ont finalement incité à revenir au premier plan. Même s'il est moins présent sur Twitter, dont il était devenu un des maîtres en Ligue 1, JMA communique toujours de manière très forte, même si ces derniers mois il s'est parfois planté, y compris au regard des supporters lyonnais, qui ne lui pardonnent plus tout. Pour certains, il serait même temps que celui qui est considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand président de club de l'histoire du football français, passe la main à son successeur. Cependant, rien n'indique que ce sera le cas dans les années qui viennent.

Jean-Michel Aulas, le boss de Lyon ne lâche rien

Nadine Kessler, Chief of Women’s Football de l’UEFA, a remis ce mercredi soir le trophée IFFHS au Président @JM_Aulas pour son engagement en faveur du développement du football féminin. 👏🔴🔵 pic.twitter.com/rQbZKogC0I — OL Féminin (@OLfeminin) November 10, 2021

S'il a toujours dit qu'il céderait son poste lorsque l'Olympique Lyonnais aura gagné une coupe européenne, on voit mal ce scénario intervenir rapidement. Alors, l'avenir à la tête de l'OL est flou, car ceux qui pensent que Jean-Michel Aulas doit absolument envisager de partir reconnaissent également qu'il sera dur de trouver un patron de sa trempe, la candidature de Tony Parker n'étant plus aussi évidente qu'il y a quelques mois, notamment parce que, selon Aujourd'hui en France, JMA n'a pas totalement apprécié que TP s'exprime ouvertement sur ce sujet. Alors, Julien Huët, journaliste du quotidien national, évoque désormais un scénario qui tient de plus en plus la corde à Lyon. « Dans tous les cas, en interne, personne n’imagine Jean-Michel Aulas loin de l’Olympique lyonnais. À Lyon subsiste le mythe d’Édouard Herriot, illustre maire de la ville (1905-1940 puis 1945-1957), « mort à son bureau » à 84 ans. Ils sont beaucoup à prédire une sortie similaire à Jean-Michel Aulas », explique le journaliste, pas loin de penser que ce dernier sera donc président à vie d'un club qu'il a contribué à faire grandir.