OL : Aulas fautif à Lyon ? Genesio répond cash

Dans : OL, Ligue 1.

Entraîneur de l'Olympique Lyonnais depuis décembre 2015, Bruno Genesio s'est confié sur sa relation avec son président, Jean-Michel Aulas.

Depuis plusieurs mois, Bruno Genesio est vivement critiqué par les supporters lyonnais. Même si les choses s’apaisent ces derniers temps, sachant que les résultats actuels de l'OL sont bons, avec une série de quatre victoires de suite et une place sur le podium en Ligue 1, l'entraîneur de 51 ans se bat chaque jour pour être légitime à son poste. Et pour cela, il peut au moins travailler dans la sérénité car Jean-Michel Aulas le soutient contre vents et marées, malgré le fait que son président n'hésite pas à lui lancer des ultimatums au niveau des résultats et du jeu. Mais cette méthode, qui ne met pas forcément le coach dans le confort, Genesio la valide.

« Aulas responsable de cette situation ? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je vais être très sincère. Avant de prendre l'équipe, c'était peut-être l'une de mes interrogations, la relation entraîneur - président. J'ai eu une très bonne discussion avec lui avant de prendre l'équipe. Et franchement, ce n'est pas du tout le personnage décrit dans les médias. Après le nul à Limassol, il a déclaré qu'il fallait que je me pose les bonnes questions et identifie le problème à régler. Je ne prends pas ça comme une attaque, au contraire, je le prends comme une réflexion qu'il a car il a trente ans d'expérience, parce qu'il a gagné des titres, parce qu'il a montré une compétence. Et je trouve ça irrespectueux de ne pas se souvenir de ça aussi. Les choses qui n'ont pas été bien faites depuis ? Ce n'est pas que la faute du président. Il y a eu des erreurs, mais quand on regarde notre parcours, on est européens depuis plus de vingt ans. Mais la place de Lyon est en Ligue des Champions », a balancé, sur SFR Sport, l'entraîneur de l'OL, qui estime donc qu'Aulas apporte que du bien à l'OL, même s'il prend beaucoup de place...