OL : Aulas est agaçant, mais qu'il est fort s'enflamme Di Meco !

Dans : OL, Ligue 1.

Ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais cristallise les critiques des observateurs. Il faut dire que le club rhodanien a clairement décroché au classement, puisque les hommes de Bruno Genesio sont désormais 4es à 6 points de l’OM. Interrogé sur la petite forme de l’OL, Eric Di Meco a refusé de taper sur la bande de Jean-Michel Aulas. Au contraire, le consultant de RMC a tenu à féliciter le président lyonnais pour son travail effectué au cours des dernières années. Un travail qui selon lui, permettra à l’OL de vite surmonter cette petite crise.

« Je veux bien qu’on critique les Lyonnais, mais peut-être que 4e de Ligue 1, c’est leur place cette année. Car quand tu as perdu autant de joueurs importants lors des deux dernières années et que, du coup, tu as été obligé de recruter en masse, ce n’est pas évident. Et au final, Lyon a réalisé des bons coups comme Ndombélé, donc je dis bravo. Le petit Ferland Mendy par exemple, on va en parler dans pas longtemps. Dans la vie d’un club, il y a des hauts et des bas. Et grâce à Jean-Michel Aulas, l’OL n’a jamais connu de « très bas ». Je leur dis bravo pour ce savoir-faire dans la formation et la post-formation. Aulas est parfois agaçant, mais son club est pérenne » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, confiant pour Lyon. Espérons tout de même pour Bruno Genesio et ses hommes que cette crise prendra rapidement fin. Dès jeudi soir en Ligue Europa contre Villarreal…