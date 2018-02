OL : Aulas donne le profil des futures recrues de Lyon

Dans : OL, Mercato.

Dès cet hiver, l’Olympique Lyonnais a déjà commencé à construire son effectif pour la saison prochaine.

Le club rhodanien a en effet obtenu les signatures de l’attaquant Martin Terrier et du latéral droit Léo Dubois. Et visiblement, d’autres recrues estivales sont espérées. Après la victoire contre Villarreal (3-1) en seizièmes de finale aller de l’Europa League, Jean-Michel Aulas a évoqué le prochain mercato, et plus particulièrement le profil des joueurs que l’OL aimerait recruter.

« On est capable d’alterner le très bon et le moins bon. Face à Villarreal, on a quand même eu des faits de jeu qui nous ont déstabilisés. L’équipe est jeune. Si on se projette dans le futur, on doit continuer d’avoir de jeunes talents mais il faudra probablement avoir quelques baroudeurs », a annoncé le président lyonnais, inspiré par le choc de mercredi en Ligue des Champions.

L’exemple du PSG

« On l’a vu lors de Real Madrid-PSG. Quand on fait la somme du nombre de matchs de Ligue des Champions de Paris et de Madrid, il n’y avait pas photo, a souligné le dirigeant. Je suis bien placé pour savoir que l’expérience donne des vertus mentales qui nous ont parfois fait défaut ces derniers temps. » Des renforts plus expérimentés seront donc ciblés dans les mois à venir.