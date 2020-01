OL : Toko Ekambi out, Aulas dévoile une autre piste en Espagne !

Dans : OL.

En marge de ses voeux, Jean-Michel Aulas a évoqué le mercato de l'Olympique Lyonnais et confirmé la présence d'une délégation de l'OL en Espagne.

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas et Tony Parker présentaient leurs vœux aux partenaires de l’Olympique Lyonnais et de l’ASVEL. Et après cette cérémonie, le patron de l’OL a répondu à quelques questions, notamment sur l’information qui annonçait le déplacement en Espagne depuis mardi d’une délégation lyonnaise afin de négocier la possible venue de Karl Toko Ekambi lors de ce mercato d’hiver.

Et Jean-Michel Aulas a clairement répondu aux interrogations sur ce sujet. « On a des nouvelles concernant Toko Ekambi et ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Vincent Ponsot et Florian Maurice sont encore en Espagne mais pour une autre opération », a indiqué le patron de l’Olympique Lyonnais, sans évidemment en dire plus sur cet autre joueur de Liga qui pourrait convenir à Juninho et Rudi Garcia. Cependant, JMA a indiqué que l'OL pouvait encore décider de tout miser sur les jeunes du centre formation, et cela même si le conseil d'administration d'OL Groupe a donné son accord pour se renforcer.