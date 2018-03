OL : Aulas dépasse les bornes, les journalistes boycottent la conf !

Dans : OL, Ligue 1.

Lucas Tousart ne s’attendait pas du tout à ça ! En arrivant dans la salle de conférence de presse de l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain a assisté à une scène improbable.

Ce vendredi, les journalistes qui suivent le club rhodanien ont tout simplement décidé de boycotter le point presse du jour ! La raison ? Deux récents commentaires de Jean-Michel Aulas sur Twitter. Le premier concerne l’ancien gardien des Gones Nicolas Puydebois, le consultant d’Olympique-et-lyonnais attaqué sur son physique par le président. Et nos confrères ont encore moins apprécié le tweet de JMA jeudi soir, lorsque ces derniers ont profité de l’avion de l’OL pour revenir de Russie après la victoire contre le CSKA (0-1) en Europa League.

« L’OL va décoller de Moscou dans un Boeing affrété par le club qui permet aux journalistes de rentrer en première classe dans les meilleures conditions de voyage et à proximité des joueurs et dirigeants qu’ils ont critiqués injustement. L’OL est fair (juste) et généreux », a lâché Aulas, alors que les journalistes avaient bien payé leur voyage, précise RMC. Du coup, les spécialistes de Lyon se sont contentés de lire leur communiqué face à Tousart.

Le communiqué des journalistes

« Suite à la communication ces jours-ci de Jean-Michel Aulas sur Twitter, communication malveillante, mensongère et indigne d’un président de club à l’égard de consultants ou journalistes, les médias qui suivent l’Olympique Lyonnais ont décidé en signe de protestation de passer sous silence son actualité d’ici au match face à Caen, dimanche. Par conséquent, nous ne participerons pas à cette conférence de presse. En tout cas, désolé.... Ce n’est évidemment ni contre ton équipe, ni contre toi. Merci de votre compréhension », a écouté Tousart, avant le départ des journalistes remontés contre le dirigeant.

@OL @Le_Progres l'OL va décoller d Moscou dans 1 boeing affrété par le Club qui permet o journalistes du Progres d rentrer en 1ère classe dans ls meilleures conditions d Voyage et à proximité ds joueurs et dirigeants qu'ils ont critiqués injustement:lOL est fair et généreux 🎁 pic.twitter.com/22lKDk8WEK — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 8 mars 2018