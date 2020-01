OL : Aulas dément cette sale rumeur qui traine en interne

Dans : OL.

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l'Olympique Lyonnais n’avance pas tellement dans son recrutement. La faute à des tensions internes entre les membres de sa direction ?

La question peut clairement se poser. En quête d’un attaquant et d’un latéral pendant ce marché des transferts, l’OL multiplie les pistes à travers l’Europe. Mais pour l'instant, Lyon n’a pas encore trouvé chaussure à son pied ni pour le poste offensif, ni pour le poste défensif. Pourtant, tous les membres de la cellule de recrutement de Lyon font des efforts. Mais pas assez de concessions, sachant que l’OL vivrait une période compliquée en interne, comme l’avoue Le 10 Sport. « La relation entre Juninho et Florian Maurice serait plus que compliquée. Les deux hommes s’opposeraient sur de nombreux dossiers ».

« Quelle ineptie malsaine »

Durant ce mois de janvier, le dossier Jean Lucas divise particulièrement le directeur sportif et le chef du recrutement. Alors que Juni refuse de voir partir le milieu de 21 ans, Maurice, qui n’était déjà pas pour son arrivée l’été dernier, serait ouvert à un départ en prêt du jeune brésilien. Les pistes Hatem Ben Arfa et Gedson Fernandes auraient aussi fragilisé la relation entre les deux hommes forts de l’OL. Ce que Jean-Michel Aulas réfute bien entendu. « Grosse tension en coulisse à l’OL pendant ce mercato ? Quelle ineptie malsaine… Le recrutement de l’OL se fait en parfaite symbiose. Florian propose, puis Juni, Rudi et Gérard échangent avec pertinence et convivialité. Et l’OL est en course partout », a lancé, sur Twitter, le président de l’OL, qui estime donc que son club tourne à plein régime. À confirmer toutefois d’ici à la fin de ce mois de janvier, entre le mercato, la Ligue 1 et les coupes nationales...