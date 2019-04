OL : Aulas cherche un entraîneur, Genesio peut trouver un nouveau boulot

Dans : OL, Ligue 1.

Conscient que son intervention de mardi soir, après OL-Rennes, avait laissé pas mal de monde dubitatif, Jean-Michel Aulas a vite tenu à corriger cette mauvaise impression en intervenant ce mercredi sur RMC. Après avoir expliqué qu'il se donnait 20 sur 20 dans son numéro de communication, le président de l'Olympique Lyonnais a tenu à faire un point un peu plus précis sur la situation actuelle pour le poste d'entraîneur. Et le boss de l'OL a prévenu que désormais tout était possible sur ce plan.

Car les choses sont claires, Bruno Genesio peut se trouver un poste et Lyon est à même de démarcher un nouveau coach pour la saison prochaine. « Bruno peut signer ailleurs et l’OL recruter un autre entraîneur. On ne va pas prendre des positions immédiatement. Il faut d’abord jouer un certain nombre de matches importants qui vont nous guider sur la voie du podium. On discute en permanence avec les entraîneurs qui souhaitent venir à Lyon. Je suis ravi. J’ai entendu un grand entraîneur français qui a été entraîneur du PSG. J’ai entendu un grand entraîneur portugais qui a été entraîneur de Manchester United. J’ai entendu beaucoup d’entraîneurs qui ont évoqué la possibilité de venir à Lyon », a confié Jean-Michel Aulas, qui semble apprécier ces sollicitations, même s'il a prévenu que les prochains jours ne seront pas décisifs.