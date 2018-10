OL : Aulas a une seule obsession et ne la cache pas

Dans : OL, Ligue 1.

Dans une semaine à trois matches, Jean-Michel Aulas n'a qu'une seule priorité, c'est le rendez-vous de mardi à Hoffenheim. Car dans l'optique d'une possible qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui serait évidemment une excellente nouvelle pour l'OL, l'équipe de Bruno Genesio ne doit pas faire le voyage pour rien en Allemagne. Et pour le président de l'Olympique Lyonnais, si ses joueurs doivent se méfier, ils ont quand même tout intérêt à réaliser un gros match mardi soir à Hoffenheim.

Jean-Michel Aulas avoue qu'il mise tout sur cette rencontre. « Si on veut se qualifier pour les huitièmes de finale, il faut absolument faire un résultat à Hoffenheim. On sait que cela sera très difficile. Ils ont non seulement de très bons joueurs, on a vu Nico Schulz avec l’équipe d’Allemagne contre les Bleus au Stade de France, il était assez exceptionnel, mais ils ont aussi une volonté à l’allemande, très collective. Plutôt que de penser à faire une série en Championnat, on va d’abord penser à l’exploit en Champion’s League », a prévenu, après Lyon-Nîmes, le président du club rhodanien. Bruno Genesio et ses joueurs savent à quoi s'en tenir, un faux-pas en Allemagne sera très mal vécu par Jean-Michel Aulas.