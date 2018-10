OL : Aulas a prouvé qu'il n'était pas fou au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’objectif principal de l’Olympique Lyonnais au mercato était de recruter un défenseur central.

Fin août, c’est Jason Denayer qui a débarqué dans la capitale des Gaules. Mais qu’on se le dise, l’ancien défenseur de Manchester City n’était pas le choix n°1 des décideurs lyonnais. Effectivement, l’état-major de l’OL avait flashé sur Ruben Dias, l’international portugais du Benfica Lisbonne. Mais si le joueur était d’accord pour signer en France, le club lisboète avait signifié à Lyon que pour recruter le joueur, il fallait payer sa clause libératoire, qui était de 45ME avant sa prolongation de contrat début août.

Dans les colonnes du Progrès, Jean-Michel Aulas est revenu sur ce dossier épineux. Selon le président rhodanien, il n’a jamais été question de lâcher une telle somme pour un joueur aussi prometteur soit-il. « On a essayé de faire venir un central portugais (Dias) mais le prix était déraisonnable par rapport à la valeur. Alors le président accepte de ne pas faire des bêtises dans le digital comme dans le foot. Je fais en fonction des moyens » a expliqué Jean-Michel Aulas, lequel s’est par ailleurs félicité du recrutement de Moussa Dembélé pour 22ME. « On a enrôlé Dembélé qui avait des offres à 30 millions. Mais on a fait ce que l’on a dit, et placé 22 millions sur Moussa ». On l’aura compris, Jean-Michel Aulas refusait de faire n’importe quoi au mercato, malgré des moyens très importants à sa disposition. Cela divisera sans doute les supporters lyonnais…