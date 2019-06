OL : Aulas a bien fait de miser 22 ME sur lui, la preuve

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L’été dernier, dans les ultimes heures du mercato, l’Olympique Lyonnais lâchait 22 ME pour s’offrir Moussa Dembélé en provenance du Celtic Glasgow. Un gros coup de la part des Gones, qui devançaient notamment Marseille et plusieurs clubs de Premier League dans ce dossier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international espoirs français n’a pas déçu pour sa première saison à l’OL. La preuve, il a été élu révélation de la saison part les supporters du 3e de Ligue 1.

« Auteur de 20 réalisations, toutes compétitions, avec l'OL, le n°9 rhodanien a réalisé une saison pleine, malgré des premiers pas légèrement poussifs, et a fait le bonheur du club et de ses supporters, qui l'ont élu « Révélation de la Saison » via un sondage publié le 9 juin sur le compte Twitter officiel du club. Sur un total de 10 530 votants, 49% ont voté en faveur de l'international Espoirs français, qui devance largement deux autres éléments qui effectuaient eux aussi leurs premiers pas avec Lyon cette saison : Martin Terrier, placé sur la deuxième marche du podium (33%), et Léo Dubois, qui complète le trio (18%) » indique ainsi le site officiel de l’OL. C’est donc assez logiquement que Jean-Michel Aulas a refusé les premières approches venants d’Angleterre concernant Moussa Dembélé.